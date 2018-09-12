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سامسونغ تطور هاتفا بميزة غير مسبوقة!

العالم الرقمي

سامسونغ تطور هاتفا بميزة غير مسبوقة!
pexels.com/ Craig Dennis
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أعلنت سامسونغ عن تسجيلها لبراءة اختراع تتعلق بهاتف مزود بكاميرا غير مسبوقة تتميز بقدرات وخصائص تقنية نادرة.

وتتلخص الفكرة في هذه الكاميرا المميزة بقدرتها على الدوران بزاوية 360 درجة، ما سيمكن المستخدم من استعمالها ككاميرا خلفية وأمامية أيضا.

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كما أن الحساسات المتطورة ستمكن الكاميرا من التحرك بشكل مستقل أثناء التقاط الصور والفيدوهات لمتابعة الأجسام الموجودة في اللقطة بدقة كبيرة.

ويرى الخبراء في سامسونغ أن استعمال هذه الكاميرا سيغنيهم عن تزويد الهواتف بكاميراتين، ما سيوفر مساحة إضافية في الهاتف، تسمح بتزويده بتقنيات إضافية غير موجودة في الهواتف الذكية الحالية.

المصدر: لايف. رو

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