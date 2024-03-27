فيتامين ضروري للأسنان

يشير طبيب الأسنان زوراب خبادزة، نائب مدير معهد طب الأسنان بالجامعة الروسية للصداقة، إلى أنه يجب تناول فيتامين D مرة كل 3-6 أشهر.





ويقول في حديث لـ Gazeta.Ru: "التغذية مثل الوقود للسيارة، وفيتامين D هو الزيت الذي من دونه لن يعمل أي محرك. أولا، يساعد على امتصاص الكالسيوم والفوسفور. ثانيا، يؤثر نقصه سلبا على مناعة الجسم بشكل عام، وانخفاض المناعة يجعلنا أكثر عرضة لمسببات الأمراض المختلفة، بما في ذلك تلك الموجودة في تجويف الفم، بما فيها الرواسب الجيرية".

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ووفقا له، يعاني الكثيرون من نقص فيتامين D، لذلك من الضروري مراقبة مستواه مرة كل 3-6 أشهر بإجراء التحليل اللازم وتناول دورة كاملة منه في حالة الضرورة.

ويؤكد الطبيب أهمية النظام الغذائي لصحة الأسنان، مشيرا إلى ضرورة التقليل قدر الإمكان من تناول المشروبات الغازية والكحولية والأفضل التخلي عنها.

وعموما من الأفضل التقليل من جميع الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات السهلة- الفطائر والمعكرونة والموز والبطاطس. لأن الأطعمة الأكثر فائدة لتجويف الفم هي الأطعمة الخشنة- الجزر، الفلفل الحلو، الكرفس والسبانخ والخضروات الورقية. كما أن منتجات الألبان مفيدة باعتبارها مصدرا للكالسيوم الذي يؤثر إيجابيا في حالة الأسنان".

ويشير خبادزة من جانب آخر، إلى أنه يتم منع الأطفال من تناول الحلوى حفاظا على أسنانهم. ولكن من الأفضل الحد من كمية الحلوى التي يتناولها الطفل.

ويقول: "نتناول الشوكولاتة، خلال 20 - 30 ثانية. وتحتاج لبضعة دقائق حتى تذوب. والكائنات الحية الدقيقة المختلفة تحب الأطعمة المحتوية على الكربوهيدرات، وهذه الركيزة السكرية من الحلوى، تبقى في الفم فترة طويلة، وتبدأ في التفاعل مع الكائنات الحية الدقيقة الموجودة في تجويف الفم، ما يؤدي إلى اختلال مستوى рН في اللعاب بسبب تكوين كمية كبيرة من الأحماض، بما في ذلك حمض اللاكتيك.

ووفقا له، تسبب جميع الأحماض ذوبان جزئي للأنسجة أو نزع المعادن، ما يؤدي لاحقا إلى زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

ويقول: "لذلك، من الأفضل تناول قطعة من الشوكولاتة وشطف الفم بعد ذلك بالماء، لأن هذا يساعد على تعديل مستوى рН بسرعة".

المصدر: Gazeta.Ru