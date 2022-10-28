مقاومة للقاحات.. سلالة جديدة من كورونا تصل إلى أستراليا

ذكرت قناة ABC التلفزيونية الجمعة أن XBB متحور جديد مقاوم للمناعة وسريع الانتشار من كورونا وصل إلى أستراليا.

أعلنت السلطات الصحية الأسترالية عن تسجيل 31636 حالة إصابة جديدة من كوفيد - 19 في البلاد هذا الأسبوع، وهو ما يزيد بنسبة 2.2 بالمئة عن الأسبوع الماضي. في حين أن نسبة الإصابات بمتحور XBB تشكل ثلث جميع حالات الإصابة.

وظهرت تلك السلالة التي يعتقد أنها مقاومة للقاحات والأجسام المضادة في سنغافورة قبل بضعة أسابيع وقد وصلت إلى أستراليا.

وسائل الإعلام الأسترالية وصفت XBB بأنه "سلالة كابوس" بعد أن تضاعف عدد الحالات في سنغافورة في يوم واحد.

قبل أسبوعين فقط، ألغت أستراليا العزلة الإلزامية للأشخاص الذين لديهم نتائج اختبار إيجابية لكوفيد 19. وتم اتخاذ قرار بإلغاء الحجر الصحي على خلفية انخفاض معدلات انتشار كوفيد - 19 وارتفاع نسبة السكان الذين تم تطعيمهم في البلاد.

المصدر: ريا نوفوستي