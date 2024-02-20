"باور بانك" يتسبب بهبوط اضطراري لطائرة ركاب في هونغ كونغ

ذكرت بوابة أخبار هونغ كونغ (HK01) أن طائرة ركاب كانت في رحلة من جزيرة بوراكاي الفلبينية إلى شنغهاي قامت بهبوط اضطراري في هونغ كونغ بعد انفجار "باور بانك" خاص بأحد ركابها.

ووقع الحادث أمس الاثنين، عندما انفجر "بنك الطاقة" الخاص بأحد الركاب، مما أدى إلى امتلاء المقصورة بالدخان. ولحسن الحظ، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتم التقاط مقطع فيديو للآثار المباشرة للانفجار على متن الرحلة "RW602"، حيث يظهر الدخان وهو يتصاعد بكثافة من القسم الأمامي للمقصورة، مما أصاب بعض الركاب بالذعر، وتحركوا بسرعة نحو الجزء الخلفي من الطائرة لتجنب استنشاق الدخان.

واستجابة لحالة الطوارئ، اتخذ قائد الطائرة قرارا بإجراء هبوط اضطراري في هونغ كونغ. ووصلت السلطات على وجه السرعة إلى مكان الحادث، بما في ذلك رجال الإطفاء في المطار وأفراد الإنقاذ في حالات الطوارئ، الذين تعاملوا مع الحادث.

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وبعد حوالي ساعة تمت معالجة الوضع، وتمكنت الطائرة من استئناف رحلتها، لتصل إلى وجهتها المقصودة في شنغهاي في حوالي الساعة 12:30 من صباح اليوم الثلاثاء، ما تسبب في تأخير لمدة 3 ساعات.

المصدر: "dimsumdaily"