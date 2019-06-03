في الأزمات الدبلوماسية.. ابحث عن المترجم

واجه رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، انتقادات شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن خاطب العاهل السعودي عبر المترجم، دون أن ينتظر رد الملك.

أعادت تلك الحادثة إلى الذاكرة عددا من المواقف التي دفعت بالمترجمين إلى صدارة المشهد الإعلامي، فتسببوا أحيانا في مواقف طريفة، وأحيانا أخرى في مواقف تنذر بالخطر، وتؤثر على العلاقات بين الدول.

Sputnik

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"أم كوزكا" والقنابل الذرية السوفيتية

من بين تلك المواقف الطريفة، وربما أكثرها إثارة وخطورة، الخطاب الذي ألقاه الزعيم السوفيتي، نيكيتا خروشوف، في الدورة الـ 15 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1960، وتوعّد فيه الولايات المتحدة بإظهار "أم كوزكا" (وهو تعبير يحمل تهديدا قويا)، ولم يتمكن المترجم من ترجمة التعبير، فترجمه حرفياً للإنجليزية، ما أثار شهية الإعلام والصحافة، لتصبح هذه العبارة ملتصقة بخروشوف فيما بعد، واستخدمها بعد اندلاع أزمة الكاريبي وأزمة صواريخ كوبا بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، حينما أطلق نفس التعبير على القنابل الذرية السوفيتية.

Globallookpress Alexey Druzhinin

القذافي و"الطين الذي ازداد بلّة"

في أحد أطول خطابات الأمم المتحدة أثناء انعقاد الدورة الـ 64 للجمعية العامة عام 2009، هاجم الزعيم الليبي السابق، معمر القذافي، مجلس الأمن الدولي ورمى ميثاق الأمم المتحدة على الأرض، وأثناء كلمته استخدم تعبير "يزيد الطين بلّة"، ثم توقف قليلاً كي يتأكد من ترجمة التعبير على نحو سليم، ثم خاطب المترجم ليساعده بترجمة العبارة إلى الإنجليزية. استمر الخطاب، الذي لم يكن له أن يتخطى 15 دقيقة، زهاء 75 دقيقة، انهار بعدها المترجم، وصرخ في النهاية: "لا أستطيع أكثر".

Globallookpress Lev Radin

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المترجم والأداء التمثيلي

ألقى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2017، خطابا تميّزت ترجمته العربية بالتفاعل التام مع نبرات الرئيس الأمريكي، واستطاع المترجم ذو الحس الموسيقي، من أن ينقل إلى جانب المعلومات والأفكار، التي أراد الرئيس الأمريكي نقلها للحضور، طاقة وعنفوان الخطاب. ولقيت مقاطع الفيديو للترجمة ردود أفعال واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي.

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الترجمة هي المذنب لا ترامب

حاول رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكير، في مايو منذ عامين أن يبرر "شراسة" كلمات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أثناء حديثه عن الألمان، الذين انتقدهم، ونعتهم بالوضاعة والرداءة لأنهم يبيعون الولايات المتحدة كميات كبيرة جدا من السيارات والمركبات، فلم يجد يونكير أمامه سوى الترجمة يلومها، ليصبح سبب تلك "الشراسة" هو "صعوبة الترجمة" وليس "شراسة" المتحدث.

Sputnik Mikhail Klementev

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بوتين يسمع كل شيء

أثناء اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء السويد، ستيفان ليفان، على هامش "منتدى القطب الشمالي"، بدل المترجم كلمة "الأصدقاء" بكلمة "الشركاء" عن اللغة السويدية، فما كان من بوتين إلا أن انتبه للفظة السويدية، ثم ترجمتها إلى الروسية، وعلق مازحا: "هذا الشقي قال شركاءنا، بينما قلت أنا أصدقاءنا".

المصدر: وكالات