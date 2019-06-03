وجهت لرئيس وزراء باكستان عمران خان انتقادات شديدة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ما عد سلوكا مسيئا وتصرفا يخالف البروتوكولات أثناء استقبال العاهل السعودي له.

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ودعا بعض المنتقدين باكستان إلى وضع أولوية إتقان المهارات الدبلوماسية عند اختيار زعيمهم في المرة المقبلة، لافتين إلى عدة مآخذ على سلوك رئيس الحكومة الباكستانية أثناء استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز له خلال قمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة.

ورصد المنتقدون أن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بعد أن صافح العاهل السعودي تحدث إلى المترجم مباشرة بدلا من الحديث مع الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أنه انصرف على عجل، ولم ينتظر حتى ينتهي المترجم من نقل حديثه للعاهل السعودي.

I think this is the time he is about to leave in a hurry as par his schedule for his plane. So he at the last minute told the translator what to tell the king. Nothing else. — Ali Laldin (@mystique_of_gta) June 1, 2019

وانتقد عدد من المعلقين هذا السلوك بشدة ووصفوه بأنه غير لائق، وآخرون ضخموه بترويج ادعاءات منها أن اجتماعات ثنائية رفيعة بين مسؤولي البلدين ألغيت نتيجة استياء السلطات السعودية من التصرف المذكور، إلا أن هذا الأمر لم يتأكد، حيث اجتمع ولي العهد محمد بن سلمان برئيس الوزراء الباكستاني على هامش أعمال القمة الإسلامية، ما يرجح أن كل هذه الضجة المثارة ما هي إلا زوبعة في فنجان.

وعلّق أحد النشطاء على الضجة المثارة بالقول إن رئيس وزراء باكستان على الأرجح كان في عجلة من أمره، ولذلك أخبر المترجم في آخر لحظة ما يريد قوله للملك سلمان بن عبد العزيز، "ولا شيء آخر".

المصدر: وكالات