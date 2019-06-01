أكد رئيس وزراء باكستان عمران خان في القمة الإسلامية على أهمية تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وطالب بضرورة إنهاء إسرائيل احتلالها لمرتفعات الجولان والالتزام بالمواثيق الدولية.

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وقال عمران خان خلال كلمته بالقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة، مساء الجمعة 31 مايو: "إن الفلسطينيين حرموا من حقوقهم الإنسانية والديمقراطية، ويجب تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على مبدأ حل الدولتين".

وأشار رئيس الوزراء الباكستاني إلى قضية جامو وكشمير، داعيا إلى أن يحظى شعبها بحقه في تقرير مصيره وفقا لقرارات الأمم المتحدة.

كما تطرق خان إلى ظهور "الإسلام فوبيا" داعيا من هذا المنبر إلى تكثيف الجهود وإيضاح الصورة أمام العالم الغربي بأن الإسلام ليس له أي صلة ولا علاقة بالإرهاب.

واستضافت مكة المكرمة أعمال القمة الـ14 لمنظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة، ويصادف هذا الاجتماع الذكرى الـ50 لتأسيسها.

المصدر: واس