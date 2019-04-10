بوتين يتفطن لخطأ مترجمه ويصفه مازحا بـ"الشقي"

تفطن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى خطأ ارتكبه المترجم أثناء لقائه مع رئيس وزراء السويد، ستيفان ليفان، وعلق عليه مازحا قائلا: "أنا قلت أصدقاءنا، وهو قال شركاءنا، إنه شقي".

Путин на встрече с премьером Швеции назвал шведских бизнесменов друзьями, но переводчик посчитал их партнерами. «Я сказал друзей, а он - партнеры. Бандит» pic.twitter.com/TJQkhPsuDP — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 9 апреля 2019 г.

حدث ذلك أثناء لقاء جمع الرئيس الروسي برئيس وزراء السويد، على هامش "منتدى منطقة القطب الشمالي"، الذي احتضنته مدينة بطرسبورغ تحت عنوان "أركتيكا – ساحة للحوار".

وأثناء بحث بوتين مع ستيفان ليفان، العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين، وصف الرئيس الروسي رجال الأعمال السويديين بـ "الأصدقاء"، مشيرا إلى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار ضُخت من قبل الشركات السويدية في روسيا.

المصدر: نوفوستي