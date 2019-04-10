 
مباشر

بوتين يتفطن لخطأ مترجمه ويصفه مازحا بـ"الشقي"

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lp80

تفطن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى خطأ ارتكبه المترجم أثناء لقائه مع رئيس وزراء السويد، ستيفان ليفان، وعلق عليه مازحا قائلا: "أنا قلت أصدقاءنا، وهو قال شركاءنا، إنه شقي".

حدث ذلك أثناء لقاء جمع الرئيس الروسي برئيس وزراء السويد، على هامش "منتدى منطقة القطب الشمالي"، الذي احتضنته مدينة بطرسبورغ تحت عنوان "أركتيكا – ساحة للحوار".

وأثناء بحث بوتين مع ستيفان ليفان، العلاقات الاقتصادية والتعاون بين البلدين، وصف الرئيس الروسي رجال الأعمال السويديين بـ "الأصدقاء"، مشيرا إلى استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار ضُخت من قبل الشركات السويدية في روسيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

وسام علي صدري.. الممثلة المصرية سمية الخشاب تتحدث لـRT Online عن "ختم الرسول"