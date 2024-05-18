نهائي رابطة أبطال إفريقيا.. جماهير الترجي تشعل الأجواء بـ"تيفو" عالمي مساندة للقضية الفلسطينية

أشعلت جماهير الترجي الرياضي التونسي الأجواء مساء السبت مدارج ملعب حمادي العقربي برادس قبل مواجهة الأهلي المصري في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبدعت جماهير فريق باب سويقة بـ"دخلة" رائعة شكلا ومضمونا دعما للشعب الفلسطيني.

وبرز "التيفو" على كامل مدرجات الملعب سواء في المنعرج الجنوبي أو في المدرجات الجانبية وحمل رسائل تضامنية مؤثرة مع الشعب الفلسطيني.

ورفعت جماهير الترجي يافطات كتبت عليها: "صنع في غزة" و"أرض حرة في عالم محتل.. هذه هي قيمنا النبيلة" و"نحنُ نقفُ مع فلسطين".

المصدر: وسائل إعلام