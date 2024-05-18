"حزب الله" يعلن تنفيذ عمليات نوعية ضد الجيش الإسرائيلي

نشر "حزب الله" اللبناني، مساء يوم السبت، ملخصا لـ 3 عمليات نوعية نفذها ضد الجيش الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات ‏مباشرة.

وذكر الإعلام الحربي لـ "حزب الله" في بيان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:10 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 تموضعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية".

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وأضاف في بيان: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة (ونش) في موقع حدب يارين وأصابوها إصابة ‏مباشرة وتدميرها". ‏

وأوضح في بيان آخر: "استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 05:20 من بعد ظهر يوم السبت 18-05-2024 موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة".

كما أشارت تقارير إعلامية إلى "إطلاق صاروخين من جنوب لبنان باتجاه موقع السماقة الإسرائيلي في تلال كفرشوبا".

هذا وأعلن "حزب الله" أنه قصف اليوم السبت بقذائف المدفعية مقر قيادة كتيبة ليمان التابعة للجيش الإسرائيلي قبالة جنوب لبنان.

ولا تزال الحدود بين لبنان وإسرائيل تشهد توترا مستمرا وتبادلا للقصف مع تصاعد حدة الاشتباكات، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ رجلا يستقل دراجة نارية جنوب لبنان.

المصدر: RT