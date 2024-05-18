مراسلتنا: مسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في رأس الناقورة جنوب لبنان

أفادت مراسلتنا اليوم السبت، بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ رجلا يستقل دراجة نارية جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابته بجروح.

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وقالت المراسلة، إن مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية يستقلها شاب يعمل في صيد الأسماك في منطقة رأس الناقورة في القطاع الغربي جنوب لبنان، ما أدى إلى إصابته بجروح، نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات مدينة صور ووصف وضعه العام بالمستقر.

وفيما تواصل الطائرات الحربية والمسيرات قصف بلدات عدة جنوب لبنان، أعلن حزب الله اليوم أنه استهدف عند الساعة 09:45 من صباح اليوم تجمعا ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وأصابه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله أعلن أمس الجمعة أنه نفذ 13 هجوما جوا وبرا، مستهدفا مواقع إسرائيلية عند الحدود، كما أعلن مقتل أحد كوادره في غارة إسرائيلية استهدفت بلدة النجارية في صيدا جنوب لبنان.

من جهة أخرى، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت للجنود المتمركزين على الحدود مع لبنان إن "العملية العسكرية ضد حزب الله هي مسألة وقت فقط".

وأضاف غالانت خلال زيارة للقيادة الشمالية يوم الجمعة "أنا على علم بحجم الأضرار التي لحقت بشمال إسرائيل، لكنني أفهم أيضا أن خسائر الجانب الآخر ذات حجم مختلف".

وأكد أنه "لم يأت إلى الحدود الشمالية هباء"، متابعا بالقول: "نحن ملزمون بالاستعداد لكل احتمال".

المصدر: RT