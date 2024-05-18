انتقد الضابط الأمريكي المتقاعد دانييل ديفيس تصريح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول النزاع بين أوكرانيا وروسيا.

وقال في مقابلة على قناة "يوتيوب": "اصغوا.. إنه أحد أمرين: إما أنه (بلينكن) كاذب، أو غير كفؤ وغير قادر على القيام بمهام وزير الخارجية".

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ووصف تصريحات بلينكن بالهراء، وأشار إلى أن روسيا أصبحت أقوى، ودعم الدول الغربية يضعف وسط التخبط بين الإرهاق واليأس.

وختم بالقول: "كل ما عليكم فعله هو النظر إلى العمليات التكتيكية اليومية، وبعد ذلك يمكنكم أيضا النظر إلى ما تحدثنا عنه أيضا، أساسيات القوة القتالية، فكل شيء يصب في صالح روسيا".

وزعم بلينكن في وقت سابق أن نظام كييف، جنبا إلى جنب مع الدول الغربية، سيكون قادرا على الانتصار في النزاع مع روسيا.

كما شدد الرئيس البلغاري رومين راديف في تصريح له اليوم على أن الانتصار على روسيا في النزاع الأوكراني أمر مستحيل. مؤكدا أنه "من غير المقبول أن يتم تقديم مواصلة الحرب والنصر المستحيل على روسيا على أنهما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الوضع".

المصدر: "نوفوستي"