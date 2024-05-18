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بوتين: تجنبنا العواقب الأكثر خطورة للفيضانات بفضل الاستجابة في الوقت المناسب

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بوتين: تجنبنا العواقب الأكثر خطورة للفيضانات بفضل الاستجابة في الوقت المناسب
Sputnik
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماعه مع وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه تم تجنب العواقب الأكثر خطورة للفيضانات في بعض المقاطعات الروسية بفضل الاستجابة في الوقت المناسب.

وقال بوتين خلال اجتماعه مع وزير الطوارئ الروسي ألكسندر كورينكوف، ووزير الموارد الطبيعية والبيئة ألكسندر كوزلوف، إن الزعماء الإقليميين أبلغوه بالوضع الحالي منذ البداية.

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وأضاف: "لقد بدأنا في اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب".

كما أوعز الرئيس الروسي خلال اللقاء بترميم المنازل في المناطق المتضررة من الفيضانات خلال فصل الصيف.

وتعرضت مقاطعات أورينبورغ وكورغان وتيومين في روسيا مؤخرا لفيضانات غمرت آلاف المنازل. وتشهد روسيا بانتظام ظواهر مناخية مثل الفيضانات أو حرائق الغابات، والتي غالبا ما تتفاقم بسبب تغير المناخ.

المصدر: RT

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