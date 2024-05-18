إعلام عبري: بيني غانتس يوجه إنذارا نهائيا لنتنياهو ويحدد شروطه للبقاء في الحكومة

سيدلي الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس بتصريح إعلامي مساء السبت من المتوقع أن يعلن من خلاله مغادرة الحكومة لكنه سيحدد مطالبه لرئيس الوزراء كشرط لبقائه.

والتصريح المرتقب لغانتس يأتي بعد الإعلان في استطلاع "معاريف" عن تراجع معسكره الحكومي بمقعدين إلى 30 وزيادة الليكود بمقعدين إلى 19 مقعدا.

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وأظهر الاستطلاع أيضا أن غانتس يتقدم على نتنياهو بنسبة تأييد 45% مقابل 35%.

كما يأتي تصريح الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بعد تصريح وزير الدفاع يوآف غالانت الذي دعا رئيس الوزراء نتنياهو إلى اتخاذ قرار وإعلان أن إسرائيل لن يكون لها سيطرة مدنية على قطاع غزة.

وأكد وزير الدفاع غالانت أن هذا هو الأمر الصحيح لإسرائيل بأي ثمن.

من جهته، توجه زعيم المعارضة يائير لابيد إلى غانتس قائلا: "عليه أن يعلن الليلة أنه سيستقيل من أفظع حكومة في تاريخإسرائيل. عليه أن يعلن أنه لم يعد مستعدا لمد يده للتخلي عن المختطفين.. التخلي عن الشمال.. وسحق الاقتصاد والطبقة الوسطى".

كما انتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وزير دفاعه: "أطرح الموضوع في مجلس الوزراء دون إجابة.. اليوم التالي لحماس لن يتحقق إلا من خلال السيطرة على العناصر الفلسطينية التي ستكون بديلا لحكم حماس".

وأضاف أن خطة الاتجاه الخطير الذي يروج لنظام عسكري إسرائيلي في غزة لم يتم طرحها للمناقشة.

وواجه غالانت انتقادات شديدة من أعضاء الكنيست في حزب الليكود والائتلاف بشكل عام.

المصدر: "i24 News"