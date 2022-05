بعد السعودية ودول الخليج .. الصين تمنع عرض فيلم Doctor Strange 2

واجه فيلم Doctor Strange 2 موجة من منع العرض في عدة دول حول العالم، كانت أولها مصر ودول في الخليج، ويواجه الفيلم اليوم نفس المصير في الصين.

وتسبب المشهد الافتتاحي في الفيلم الذي يظهر فيه كشك من الصحف الصينية، ومن بينها إصدار لصحيفة The Epoch Times المعارضة للسلطات المحلية والحزب الشيوعي الصيني، في غضب مسؤولي الدعاية والإعلان في الصين الذين لجؤوا إلى منع طرح الفيلم في دور السينما الصينية.

ورغم إشارة المتابعين إلى أن مشاهد The Epoch Times، عبارة عن تفاصيل عرضية لا علاقة لها بالحدث الأساسي في الفيلم، إلا أن الفيلم لن يرى النور في الصين.

وكان قد منع فيلم Doctor Strange 2 من العرض في السعودية ومصر وبعض دول الخليج العربي بسبب إحدى الشخصيات المثلية المشاركة في أحداث الفيلم، وكان Doctor Strange 2 من أكثر أعمال مارفل المنتظرة بعد فيلم سبايدر مان الأخير الذي حقق نجاحا كبيرا واقتربت إيراداته من 2 مليار دولار عالميا.

ويقدم فيلم Doctor Strange and the Multiverse of Madness العديد من الأحداث المثيرة المرتبطة بما حدث في الجزء الجديد من سبايدر مان.

وظهرت شخصية Doctor Strange 2 التي يلعب دورها الممثل الشهير بيندكت كامبرباتش في عدد من أفلام مارفل منها Avengers Endgame، ويشارك في بطولته إليزابيث أولسن ويخرجه سام رايمي.

المصدر: winteriscoming