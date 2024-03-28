دولة عربية تتصدر التصنيف.. كبار موردي الألماس إلى الهند

زادت الهند في يناير 2024 مشترياتها من الألماس الروسي إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2023 وسجلت مطلع العام الجاري 79 مليون دولار، محققة ارتفاعا بلغ 28% على أساس سنوي.

وحسب بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية وصلت قيمة صادرات الألماس من روسيا إلى الهند التي تعد أكبر مستورد للحجر الكريم في العالم خلال سبتمبر من العام الماضي إلى 112 مليون دولار.

وجاءت روسيا في المرتبة الخامسة في قائمة أكبر موردي الألماس إلى الهند، حيث تصدرت التصنيف الإمارات التي ارتفعت صادراتها من الألماس في يناير الماضي 1.5 مرة إلى 772 مليون دولار.

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واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية التي انخفضت الواردات منها بمقدار 1.4 مرة إلى 194 مليون دولار، من ثم جاءت في المرتبة الثالثة بلجيكا بصادرات بلغت قيمتها 138 مليون دولار، بينما استحوذت هونغ كونغ على المرتبة الرابعة، التي زادت صادراتها من الألماس في الشهر المذكور بمقدار 1.7 مرة إلى 137 مليون دولار.

وتخضع صادرات الألماس من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة "السبع" للعقوبات منذ مطلع العام الجاري، وفي ظل ذلك زادت الدول الغربية بشكل تدريجي استيراد الألماس الروسي المعالج في دول ثالثة.

وفي وقت سابق، ذكر وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف أن عقوبات الاتحاد الأوروبي على الألماس الروسي لن تفيد الذين فرضوها، وستعيد موسكو ترتيب أسواقها وستواصل تصدير الألماس.

المصدر: نوفوستي