روسيا رابع أكبر شريك للهند بتجارة قدرها 65 مليار دولار

زادت واردات الهند الروسية العام الماضي 1.8 مرة لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 65 مليار دولار، حيث احتلت روسيا المركز الرابع بين شركاء الهند التجاريين.

ووفقا لهيئة الإحصاء الهندية في نهاية العام الماضي، زادت واردات الهند من المنتجات الروسية 1.8 مرة لتصل إلى 60.1 مليار دولار وأصبحت روسيا ثاني أكبر مورّد للسلع إلى الهند، بعد الصين التي بلغت قيمة صادراتها إلى الهند 100 مليار دولار.

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وارتفع حجم التجارة بين روسيا والهند إلى 65 مليار دولار بعد أن كانت 37 مليارا العام السابق، واحتلت روسيا المركز الرابع بين الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند، متقدم على السعودية.

وظلت الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للهند في العام الماضي، في حين انخفض حجم التجارة بين البلدين في نهاية العام بنسبة 9٪ - إلى 119 مليار دولار.

وتأتي بعد ذلك الصين (-2%، ما يصل إلى 116 مليار دولار) والإمارات العربية المتحدة (-7%، ما يصل إلى 78 مليار دولار). أما السعودية حيث انخفض حجم تجارتها مع الهند بنسبة 17٪ على مدار العام إلى 44 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي