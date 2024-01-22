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رقم قياسي لحجم التبادل التجاري بين روسيا والهند

مال وأعمال

رقم قياسي لحجم التبادل التجاري بين روسيا والهند
Sputnik
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تضاعف حجم التبادل التجاري تقريبا بين روسيا والهند بين شهري يناير ونوفمبر من العام الماضي إلى رقم قياسي بلغ 59.7 مليار دولار، حسب وزارة التجارة والصناعة الهندية.

وزادت صادرات الهند إلى روسيا إلى حوالي 3.7 مليار دولار، وشملت الأدوية (311 مليون دولار) ومنتجات الخام (209 ملايين دولار) وأكسيد الألمنيوم (149 مليون دولار) والسيراميك (108 ملايين دولار).

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كما زادت صادرات روسيا إلى الهند 1.9 مرة، إلى 56 مليار دولار، وشملت النفط (41 مليار دولار) والمشتقات البترولية (4.3 مليار دولار) والفحم (3.8 مليار دولار) والأسمدة (2.2 مليار دولار) والماس (1 مليار دولار).

وبقيت الولايات المتحدة الشريك التجاري الرئيسي للهند، رغم انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 8% في الفترة من يناير إلى نوفمبر إلى 109.8 مليار دولار.

كما انخفض التبادل التجاري بين الهند والصين بنسبة 3% إلى 105.2 مليار دولار.

وبقيت الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند بـ(69.6 مليار دولار)، وجاءت روسيا في المركز الرابع والسعودية في المركز الخامس بـ(40.8 مليار دولار).

وانخفضت الصادرات الهندية في الفترة من يناير إلى نوفمبر بنسبة 5% بواقع 393.4 مليار دولار، كما انخفضت الواردات بنسبة 7% بواقع 614.2 مليار دولار.

 

المصدر: نوفوستي

 

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