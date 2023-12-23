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التبادل التجاري بين روسيا والهند يتجاوز الـ50 مليار دولار لأول مرة

مال وأعمال

التبادل التجاري بين روسيا والهند يتجاوز الـ50 مليار دولار لأول مرة
Sputnik
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أعلنت الجمارك الهندية أن التبادل التجاري بين الهند وروسيا تضاعف في الأشهر الـ10 الأولى من العام مسجلا 54.7 مليار دولار، وأن روسيا احتلت المركز الـ4 بين أكبر شركاء الهند التجاريين.

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وذكرت وكالة "نوفوستي" أن الهند زادت الاستيراد من روسيا بين يناير وأكتوبر من العام الجاري بنسبة 100% إلى 51.4 مليار دولار، فيما زادت صادراتها إلى روسيا بواقع 1.4 مرة إلى 3.3 مليار دولار، ليبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 54.7 مليار متجاوزا مؤشرات الأعوام السابقة بمرتين.

وحافظت الولايات المتحدة على الصدارة بين شركاء الهند التجاريين رغم انخفاض التجارة معها 9% إلى 99.9 مليار دولار، فيما حلت الصين ثانية بواقع 95.8 مليار دولار.

وجاءت الإمارات في المركز الثالث بـ64 مليار دولار، وروسيا في المركز الرابع بـ54.7 مليار، والسعودية خامسة بواقع 37.3 مليار.

المصدي: نوفوستي

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