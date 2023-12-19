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التجارة بين روسيا والهند تسجل نموا قياسيا

مال وأعمال

التجارة بين روسيا والهند تسجل نموا قياسيا
Sputnik
صورة من الأرشيف
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صرح السفير الروسي لدى نيودلهي دينيس أليبوف، بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في الأشهر العشرة الأولى من 2023 بلغ حوالي 55 مليار دولار.

وجاء تصريح السفير الروسي خلال انعقاد الجلسة العامة لحوار الأعمال الروسي الهندي الرابع عشر.

وقال الدبلوماسي الروسي: "أصبحت روسيا أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين للهند. وتحتل بلادنا مكانة رائدة في إمدادات موارد الطاقة، حيث نوفر أكثر من ثلث واردات الهند من الأسمدة المعدنية والمنتجات الزراعية والألماس".

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وللمقارنة فإن حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند بلغ في العام 2022 نحو 39 مليار دولار.

المصدر: تاس

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