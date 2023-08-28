قفزة في حجم التجارة بين روسيا والهند.. دولتان عربيتان من كبار شركاء نيودلهي التجاريين

أظهرت بيانات رسمية قفزة في حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند في النصف الأول من 2023، وأشارت إلى أن حجم التجارة البينية بين البلدين صعد بنحو 3 مرات إلى 33.5 مليار دولار.

إقرأ المزيد

وكشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية عن أن واردات الهند من البضائع الروسية صعدت بحوالي 3 مرات لتصل إلى 31.5 مليار دولار، واستحوذ النفط ومنتجاته على مشتريات الهند من روسيا، وارتفعت صادرات الذهب الأسود ومنتجاته من روسيا إلى الهند في النصف الأول من 2023 بواقع 4.4 مرة إلى 25.2 مليار دولار.

كذلك أظهرت البيانات أن صادرات الأسمدة الروسية إلى السوق الهندية صعدت في الفترة المذكور بواقع 1.4 مرة لتصل إلى 1.3 مليار دولار، فيما صعدت صادرات الألماس بنسبة 35% إلى 616 مليون دولار.

بالمقابل، ازادت صادرات المنتجات الهندية إلى روسيا بواقع 1.7 مرة لتصل إلى 1.9 مليار دولار، واستحوذت الأدوية على الصادرات، التي صعدت بواقع 4.5 مرة لتصل إلى 184 مليون دولار.

ويصب بذلك الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا، إذ أن صادراتها إلى الهند تجاوزت ما تستورده من السوق الهندية بـ29.6 مليار دولار.

وفيما يتعلق بشركاء الهند التجاريين، أشارت البيانات إلى أن الولايات المتحدة صنفت كأكبر شريك تجاري للهند في النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من انخفاض التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 11% إلى 59.4 مليار دولار.

فيما جاءت الصين في المرتبة الثانية، حيث بلغ التبادل التجاري بين الصين والهند في الفترة المذكورة 54.3 مليار دولار، تليها الإمارات (38.8 مليار دولار)، فروسيا في المرتبة الثالثة ومن ثم السعودية (24 مليار دولار).

المصدر: نوفوستي