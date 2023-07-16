 
مباشر
عاجل
وفاة الأديب والناقد المسرحي السوري عبد الفتاح قلعه جي بعد صراع مع المرض

روسيا لأول مرة ضمن أكبر ثلاثة شركاء تجاريين أساسيين للهند

مال وأعمال

روسيا لأول مرة ضمن أكبر ثلاثة شركاء تجاريين أساسيين للهند
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/voys

أفادت بيانات وزارة التجارة الهندية بأن روسيا دخلت ولأول مرة ضمن أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للهند: بلغ حجم التجارة بين الدولتين خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 27.1 مليار دولار.

ووفقا للوزارة، نما حجم التجارة الثنائية في الفترة من يناير إلى مايو 3.8 مرة ووصل إلى رقم قياسي بلغ 27.1 مليار دولار. وحدث ذلك على خلفية زيادة قدرها 3.9 أضعاف في استيراد الهند للمنتجات الروسية - ما يصل إلى 26.5 مليار دولار، مما سمح لروسيا بالبقاء ثاني أكبر مورد للسلع  في الهند. بالإضافة إلى ذلك، زادت صادرات المنتجات الهندية إلى روسيا بشكل حاد - 2.6 مرة، لتصل إلى 639 مليون دولار.

إقرأ المزيد
حصة روسيا في استيراد الهند للنفط تتجاوز ولأول مرة 40 بالمئة
حصة روسيا في استيراد الهند للنفط تتجاوز ولأول مرة 40 بالمئة

ولا تزال الصين تحتفظ بصفة أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري 41.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاض الرقم لهذا العام بنسبة 9.3٪.

وبقيت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، على الرغم من أن حجم تجارتها مع الهند لهذا العام، تراجع بنسبة 12.5٪ - إلى 30.4 مليار دولار.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية والهند في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 11٪ - إلى 24.2 مليار دولار، ونتيجة لذلك تراجعت الإمارات إلى المركز الرابع.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا