روسيا لأول مرة ضمن أكبر ثلاثة شركاء تجاريين أساسيين للهند

أفادت بيانات وزارة التجارة الهندية بأن روسيا دخلت ولأول مرة ضمن أكبر ثلاثة شركاء تجاريين للهند: بلغ حجم التجارة بين الدولتين خلال الخمسة أشهر الأولى من هذا العام 27.1 مليار دولار.

ووفقا للوزارة، نما حجم التجارة الثنائية في الفترة من يناير إلى مايو 3.8 مرة ووصل إلى رقم قياسي بلغ 27.1 مليار دولار. وحدث ذلك على خلفية زيادة قدرها 3.9 أضعاف في استيراد الهند للمنتجات الروسية - ما يصل إلى 26.5 مليار دولار، مما سمح لروسيا بالبقاء ثاني أكبر مورد للسلع في الهند. بالإضافة إلى ذلك، زادت صادرات المنتجات الهندية إلى روسيا بشكل حاد - 2.6 مرة، لتصل إلى 639 مليون دولار.

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ولا تزال الصين تحتفظ بصفة أكبر شريك تجاري للهند، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري 41.1 مليار دولار، على الرغم من انخفاض الرقم لهذا العام بنسبة 9.3٪.

وبقيت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، على الرغم من أن حجم تجارتها مع الهند لهذا العام، تراجع بنسبة 12.5٪ - إلى 30.4 مليار دولار.

وانخفض حجم التبادل التجاري بين الإمارات العربية والهند في الفترة من يناير إلى مايو بنسبة 11٪ - إلى 24.2 مليار دولار، ونتيجة لذلك تراجعت الإمارات إلى المركز الرابع.

المصدر: نوفوستي