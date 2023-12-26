روسيا والهند توقعان على اتفاقيات بشأن وحدات الطاقة المستقبلية بمحطة "كودانكولام" النووية

صرح وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بأن بلاده وروسيا وقعتا اتفاقيات بشأن بناء وحدات الطاقة المستقبلية لمحطة "كودانكولام" للطاقة الذرية في الهند.

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جاء هذا التصريح خلال لقاء عقده جايشانكار مع ممثلي الجالية الهندية في موسكو، عقب اجتماع مع نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف اليوم الثلاثاء.

وقال جيشانكار: "اليوم، بحضوري وبحضور نائب رئيس الوزراء مانتوروف، وقعنا على عدد من الاتفاقيات المهمة للغاية والمتعلقة بالوحدات المستقبلية لمشروع كودانكولام النووي"، دون ذكر التفاصيل.

وكان وزير الخارجية الهندي وصل إلى روسيا هذا الأسبوع في زيارة يشمل برنامجها، فضلا عن لقاء مع مانتوروف، إجراء محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف.

وتعد روسيا أحد شركاء الهند الرئيسيين في الاستخدام السلمي للطاقة النووية. وفقا للاتفاقية الموقعة بين حكوميتي البلدين عام 1988 والملحق لها من عام 1998، تقوم روسيا ببناء محطة "كودانكولام" للطاقة النووية بمفاعلات VVER-1000 في ولاية تاميل نادو بجنوب الهند.

وبدأت الوحدة رقم 1 للمحطة بتوليد الكهرباء عام 2013، وفي صيف 2016 تم تسليمها نهائيا للجانب الهندي.

وتم ربط الوحدة رقم 2 من المحطة لأول مرة بشبكة الكهرباء الوطنية في الهند في أغسطس 2016.

ولا تزال وحدات الطاقة أرقام 3 و4 و5 و6 قيد الإنشاء حاليا وهي تعتبر المرحلتين الثانية والثالثة من محطة "كودانكولام" النووية.

المصدر: ""نوفوستي" + "تاس"