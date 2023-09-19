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المركزي السوري ينفي إصداره أوراق نقدية جديدة

مال وأعمال

المركزي السوري ينفي إصداره أوراق نقدية جديدة
Globallookpress
صورة من الأرشيف
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نفى مصرف سوريا المركزي نيته إصدار أوراق نقدية من فئات جديدة، ودعا لمتابعة القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الجديدة.

ونقلت صحيفة "الوطن" السورية عن المنظم قوله: "إشارة إلى ما يتم تداوله بخصوص نية مصرف سوريا المركزي لإصدار أوراق نقدية من فئات جديدة، نؤكد على ما تم التصريح عنه سابقا بأنه لا نية لمصرف سوريا المركزي بإصدار أية ورقة نقدية بتصميم جديد أو فئة جديدة".

وأكد المصرف أن موقعه الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي (صفحة فيسبوك – تطبيق التلغرام) تعتبر المصادر الوحيدة لنشر كل ما يصدر عنه.

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وتشهد سوريا أزمة اقتصادية خانقة بعد أكثر من 12 عاما من الحرب، وفاقم ذلك الزلزال الذي ضربها في فبراير الماضي والعقويات الاقتصادية المفروضة من الغرب.

وأكدت دمشق مرارا أن العقوبات الغربية تؤثر على حياة المواطن العادي وتعد سببا أساسيا للتدهور المستمر في اقتصادها.

المصدر: RT + الوطن

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