المركزي السوري يخفض سعر صرف الدولار

حدد مصرف سوريا المركزي اليوم الثلاثاء سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ10800 ليرة.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11782.26 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

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وكان المركزي حدد أول أمس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ10900 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة مقابل اليورو بـ11850.48 ليرة سورية لليورو الواحد.

المصدر: سانا