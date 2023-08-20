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المركزي السوري يعتمد سعرا جديدا لليرة مقابل الدولار واليورو

مال وأعمال

المركزي السوري يعتمد سعرا جديدا لليرة مقابل الدولار واليورو
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حدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار للحوالات والصرافة بـ10900 ليرة.

ووفقا لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11850.48 ليرة.

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وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

جدير بالذكر أنه وقبل اندلاع الأزمة في 2011، كان سعر الليرة السورية 47 مقابل الدولار.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء الماضي مرسوما بزيادة الرواتب والأجور بنسبة 100% لكافة العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين.

المصدر: "سانا"

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