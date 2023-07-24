المركزي السوري يرفع سعر الدولار

رفع البنك المركزي السوري سعر صرف الدولار إلى 8542 ليرة سورية، بعد 6532 ليرة للدولار.

وحدد مصرف سوريا المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ8542 ليرة سورية للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 9502.98 ليرة لليورو الواحد، وذلك وفقا لنشرة المصارف الصادرة اليوم.

وكان مصرف سورية المركزي حدد في نشرة المصارف السابقة سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بـ 6532 ليرة للدولار الواحد، ومقابل اليورو بـ 7081.99 ليرة لليورو الواحد.

المصدر: سانا