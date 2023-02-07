كم بلغ إنتاج عملاق النفط الروسي من الذهب الأسود في 2022؟

صرح الرئيس التنفيذي لشركة "روس نفط"، إيغور سيتشين، بأن الشركة زادت من إنتاج الهيدروكربونات في العام 2022 بنسبة 3%، وفي العام 2023 تتوقع نموا بنحو 5%.

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وجاء التصريح على هامش مشاركة سيتشين في أسبوع الطاقة الهندي، وردا على سؤال حول نتائج عمل الشركة في العام 2022، قال سيتشين إن "روس نفط" قد حسنت قنوات التوزيع وزادت إمدادات النفط إلى آسيا بنحو الثلث وعوضت بالكامل التراجع في أوروبا.

وارتفع إنتاج "روس نفط" من الهيدروكربونات في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بنسبة 2.2% على أساس سنوي إلى 4.97 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا.

فيما بلغ إنتاج الهيدروكربونات السائلة 3.81 مليون برميل يوميا وذلك دون تغيير خلال العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

وبعد فرض الدول الغربية، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على إمدادات النفط الروسي ومنتجاته قررت روسيا الاتجاه شرقا، وفي هذا الإطار وسعت "روس نفط" تعاونها مع الهند والصين.

المصدر: نوفوستي