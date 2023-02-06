"نوفاتيك" الروسية تبحث مع الهند توريدات الغاز المسال

كشف الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الروسية "نوفاتيك" ليونيد ميخلسون عن مناقشات تجريها الشركة لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى الهند على أن يتم سداد ثمن الإمدادات بالعملات الوطنية.

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وردا على سؤال عما إذا كانت شركة "نوفاتيك" تناقش سداد ثمن إمدادات الغاز المسال إلى الهند بالروبية وليس بالدولار، أعطى ميخلسون إيجابة "إيجابية".

وبعد فرض الدول الغربية عقوبات على روسيا على خلفية العملية العسكرية في أوكرانيا قررت موسكو الاتجاه شرقا، وفي ظل ذلك ارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والهند، واللافت أن التسويات التجارية بين البلدين يتم تنفيذها بالعملات الوطنية.

وفي وقت سابق، أشار خبراء إلى تراجع مكانة العملة الأمريكية في العالم بسبب استخدامها كأداة للعقوبات من قبل واشنطن، وكمثال صارخ على ذلك تحدث اقتصاديون عن الاتحاد الروسي التجاري مع الصين والهند.

ففي العام الماضي حولت موسكو وبكين ثم مع نيودلهي التسويات التجارية إلى العملات الوطنية. والآن يدفع الصينيون والهنود ثمن المنتجات الروسية باليوان والروبية.

المصدر: نوفوستي