انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، في تعاملات اليوم الاثنين، بنحو 8% إلى دون مستوى 1100 دولار لكل ألف متر مكعب، بحسب بيانات بورصة لندن ICE.

وافتتحت العقود الآجلة للغاز تعاملات اليوم على مؤشر TTF عند مستوى 1099.4 دولار لكل ألف متر مكعب، وسرعان ما انخفضت بحلول الساعة 09:09 بتوقيت موسكو إلى مستوى 1059.7 دولار.

وعن أسباب تراجع أسعار الغاز في الأسواق الأوروبية، أشار محللون إلى أن ذلك يعود إلى استقرار السوق في ظل ارتفاع مستوى إشغال مرافق تخزين الغاز تحت الأرض، ولم يستبعد المحللون أن تواجه دول القارة ارتفاعا جديدا في الأسعار.

وعلى الرغم من تراجع أسعار الوقود الأزرق في الأسواق الأوروبية إلا أن الأسعار لا تزال أعلى بعدة مرات من مستويات العام الماضي.

المصدر: نوفوستي