رادا على "بيان القرم".. موسكو تطلب من واشنطن الاعتراف بكوسوفو جزءا من صربيا

ردّت السفارة الروسية في واشنطن، على "بيان القرم" الذي أصدره وزير الخارجية، مايك بومبيو، واقترح فيه على السلطات الأمريكية أن تقر بأن إقليم كوسوفو الذي سعت لاستقلاله هو جزء من صربيا.

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ويوم أمس الأربعاء، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل دقائق قليلة من بدء خطاب بومبيو في مجلس الشيوخ حول "القضية الروسية"، ما يسمى" بيان القرم" الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعترف بالقرم كجزء من روسيا ولن تلغي العقوبات المفروضة على موسكو بسبب "ضمها" لشبه الجزيرة.

وردا على ذلك، قالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك: "إن وزارة الخارجية الأمريكية تصدر كل ثلاثة أشهر تصريحات وبيانات حول شبه جزيرة القرم، ولم نسمع شيئًا جديدًا، ولم نتأكد إلا من أن الشركاء يعيشون في واقع مختلف، فهم يحاولون تقويض قواعد قانونية دولية تتضمن أحكامًا بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها، والتي شكلت الأساس لعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014".

وأشارت السفارة إلى أنه على الرغم من إشاعة "أسطورة الاحتلال والعدوان" في شبه جزيرة القرم، فإن "مئات الآلاف من الأوكرانيين، يقضون إجازاتهم ويصطافون كل عام هناك، كما أن موسيقيين أمريكيين يحيون دوريا عشرات الحفلات سنويا في شبه الجزيرة، ويشارك الرياضيون الأمريكيون في المنافسات هناك".

وأضافت السفارة الروسية في بيانها تقول: "إن أكثر من 90 ألف مشجع كرة قدم أمريكي اقتنعوا فعليا خلال كأس العالم بعدم كفاية توصيات الخارجية الأمريكية، وصورة روسيا التي فرضتها وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة، لتغيير رأيهم بشأن زيارة بلدنا".

وأرفقت السفارة بيانها بصورة مأخوذة من موقع السفارة الأمريكية في صربيا، تظهر البيت الأبيض مزينا بالأعلام الصربية والأمريكية يوم 28 يوليو 1918، للإعراب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب الصربي في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

"وختمت السفار بيانها بالقول: "نحن ننتظر إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن كوسوفو هي جزء لا يتجزأ من صربيا".

المصدر: نوفوستي