 
مباشر

رادا على "بيان القرم".. موسكو تطلب من واشنطن الاعتراف بكوسوفو جزءا من صربيا

أخبار العالم

رادا على
Sputnik Алексей Агарышев
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkcy

ردّت السفارة الروسية في واشنطن، على "بيان القرم" الذي أصدره وزير الخارجية، مايك بومبيو، واقترح فيه على السلطات الأمريكية أن تقر بأن إقليم كوسوفو الذي سعت لاستقلاله هو جزء من صربيا.

إقرأ المزيد
الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، عقب قمتهما في هلسنكي (16 يوليو 2018) بوتين لترامب حول القرم: المسألة مقفلة بالنسبة لنا.. انتهى

ويوم أمس الأربعاء، نشرت وزارة الخارجية الأمريكية قبل دقائق قليلة من بدء خطاب بومبيو في مجلس الشيوخ حول "القضية الروسية"، ما يسمى" بيان القرم" الذي أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي أن الولايات المتحدة لا تعترف بالقرم كجزء من روسيا ولن تلغي العقوبات المفروضة على موسكو بسبب "ضمها" لشبه الجزيرة.

وردا على ذلك، قالت السفارة الروسية في واشنطن في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك: "إن وزارة الخارجية الأمريكية تصدر كل ثلاثة أشهر تصريحات وبيانات حول شبه جزيرة القرم، ولم نسمع شيئًا جديدًا، ولم نتأكد إلا من أن الشركاء يعيشون في واقع مختلف، فهم يحاولون تقويض قواعد قانونية دولية تتضمن أحكامًا بشأن حق الشعوب في تقرير مصيرها، والتي شكلت الأساس لعودة شبه جزيرة القرم إلى قوام روسيا في عام 2014".
وأشارت السفارة إلى أنه على الرغم من إشاعة "أسطورة الاحتلال والعدوان" في شبه جزيرة القرم، فإن "مئات الآلاف من الأوكرانيين، يقضون إجازاتهم ويصطافون كل عام هناك، كما أن  موسيقيين أمريكيين يحيون دوريا عشرات الحفلات سنويا في شبه الجزيرة، ويشارك الرياضيون الأمريكيون في المنافسات هناك".

وأضافت السفارة الروسية في بيانها تقول: "إن أكثر من 90 ألف مشجع كرة قدم أمريكي اقتنعوا فعليا خلال كأس العالم بعدم كفاية توصيات الخارجية الأمريكية، وصورة روسيا التي فرضتها وسائل الإعلام الأمريكية الرائدة، لتغيير رأيهم بشأن زيارة بلدنا".

وأرفقت السفارة بيانها بصورة مأخوذة من موقع السفارة الأمريكية في صربيا، تظهر البيت الأبيض مزينا بالأعلام الصربية والأمريكية يوم 28 يوليو 1918، للإعراب عن تضامن الولايات المتحدة مع الشعب الصربي في الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

"وختمت السفار بيانها بالقول: "نحن ننتظر إعلان وزارة الخارجية الأمريكية أن كوسوفو هي جزء لا يتجزأ من صربيا".
المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا