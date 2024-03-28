أردوغان: يجب تكثيف الضغط على إسرائيل لتمتثل لقرار مجلس الأمن

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إلى زيادة الضغط على إسرائيل من أجل دفعها للإذعان إلى قرار مجلس الأمن الدولي بخصوص الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف أردوغان في كلمة خلال مشاركته في تجمع جماهيري لأنصار "تحالف الجمهور" المكون من حزبي "العدالة والتنمية"، و"الحركة القومية" في ولاية باطمان، أن "تركيا رحبت بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وأنها ستقوم بدورها للوفاء بمتطلبات القرار".

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وتابع قائلا: "سنبذل قصارى جهدنا لضمان أن ينعم إخواننا في غزة بالسلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن".

وصرح الرئيس التركي بأن "المجازر التي ترتكبها دولة إسرائيل الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني تجعل قلوبنا جميعا تنزف".

وأفاد بأنه "وعلى الرغم من كل همجيتها والدعم العسكري الذي تلقته من الدول الغربية، لم تتمكن إسرائيل من كسر مقاومة إخواننا في غزة منذ 173 يوما".

وأكد أردوغان أن الشعب الفلسطيني لقن العالم أجمع درسا في الإنسانية والشرف والشجاعة، وذلك بمقاومته الملحمية.

وجدد أردوغان موقف تركيا المبدئي والثابت حيال نصرة المظلوم والوقوف في وجه الظالمين والطغاة أينما كانوا.

المصدر: الأناضول