البيت الأبيض يصف قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة بأنه "غير ملزم"

وصف البيت الأبيض قرار مجلس الأمن الدولي حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان بأنه "غير ملزم".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي لها، يوم الأربعاء: "على الرغم من أن هذه الوثيقة تفتقر إلى العنصر الملزم، تمتلك جميع قرارات مجلس الأمن وزنا كبيرا وينبغي تنفيذها".

وأضافت جان بيير أن امتناع الولايات المتحدة عن استخدام حق الفيتو ضد القرار حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يعني تغيير الموقف.

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وقالت المتحدثة: "كنا نؤكد بوضوح أن صفقة إعادة الرهائن التي من شأنها أن تؤدي إلى وقف إطلاق النار، تحتاج إلى توريدات المساعدات الإنسانية".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد صرحت بأن قرار مجلس الأمن حول غزة الذي تم تبنيه يوم 25 مارس الجاري، يتسم بطابع "غير ملزم".

وأشار المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا إلى أن هذا الموقف يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة، حيث تعتبر جميع قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة قانونيا.

المصدر: تاس