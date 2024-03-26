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نيبينزيا: واشنطن ترفض الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشكل سافر

أخبار العالم العربي

نيبينزيا: واشنطن ترفض الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشكل سافر
Globallookpress Lev Radin/Keystone Press Agency
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الولايات المتحدة ترفض الالتزام بميثاق الأمم المتحدة بشكل سافر.

وتساءل نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "هل تعني تصريحات المندوبة (الأمريكية) توماس غرينفيلد وغيرها من المسؤولين أن الولايات المتحدة لا تعتبر قرارات مجلس الأمن الدولي ملزمة بالنسبة للدول الأعضاء؟".

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وأشار المندوب الروسي إلى المادة الـ 25 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تنص على ضرورة التزام كافة الدولي الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذها.

وتابع: "هل تعني تصريحات المندوبة توماس غرينفيلد التي أدلت بها أمس، أن الولايات المتحدة لا تعتبر نفسها ملتزمة ببنود ميثاق الأمم المتحدة، وتشجع إسرائيل على ذلك؟ وإذا كان الأمر هكذا، فلا يوجد أي معنى لمناقشاتنا في هذه القاعة".

وأضاف أنه "بمباركة من الولايات المتحدة تتمتع إسرائيل بحرية كاملة رغم مطالبة مباشرة من قبل مجلس الأمن الدولي، وهي لا تنوي التوقف حتى تسوي غزة بالأرض".

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وجاء ذلك تعليقا على تصريحات المندوبة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، التي قالت يوم الاثنين، إن الولايات المتحدة لا تعتبر قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا ملزما.

المصدر: نوفوستي

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