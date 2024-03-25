بوليانسكي يستغرب التصريحات الأمريكية بشأن قرار مجلس الأمن حول غزة

أعرب نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي عن استغرابه إزاء تصريحات الولايات المتحدة التي اعتبرت قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة "غير ملزم".

وقال بوليانسكي في منشور على "تلغرام"، يوم الاثنين: "فاجأنا كلام الزميلة الأمريكية حول أن هذا القرار غير ملزم. ونحن نعارض بشكل قاطع وجهة النظر هذه بشأن قرارات مجلس الأمن".

وأضاف أنه "بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يتفق جميع أعضاء المنظمة مع ضرورة الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي وتنفيذها".

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وتابع: "سنطلب توضيحات ماذا كانت تقصد السيدة توماس غرينفيلد، وما هو العواقب التي قد تترتب على مثل هذه التصريحات".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة ليندا توماس غرينفيلد قد صرح خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بأن القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين بشأن وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة، "ليس ملزما".

وأدلت الخارجية الأمريكية بتصريحات مماثلة لاحقا.

بدورها، أكدت الأمم المتحدة أن قرار مجلس الأمن حول غزة قرار ملزم، ويعتبر جزءا من القانون الدولي.

المصدر: نوفوستي