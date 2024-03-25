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"قرار ملزم".. غوتيريش: عدم تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في غزة أمر "لا يغتفر"

أخبار العالم العربي

AP Amr Nabil
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طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتنفيذ أول قرار يصدره مجلس الأمن الدولي ويطالب به بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وكتب غوتيريش على منصة "اكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "ينبغي تنفيذ هذا القرار. إن الفشل سيكون أمرا لا يغتفر".

بدوره، أكد نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي، أن "جميع قرارات مجلس الأمن الدولي تعتبر قانونا دوليا. وهذا القرار أيضا، مثل أ القرارات الأخرى".

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مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة
مجلس الأمن يتبنى قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

وأضاف أنه "قرار ملزم، يجب تنفيذه مثل القانون الدولي".

يذكر أن مجلس الأمن الدولي تبنى يوم الاثنين قرارا يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان. ولا يربط القرار وقف إطلاق النار بإطلاق سراح المحتجزين.

وأعلنت إسرائيل أنها ستواصل العملية العسكرية في قطاع غزة حتى تحرير جميع الرهائن.

المصدر: وكالات

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