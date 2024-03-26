هل ستلتزم إسرائيل بقرار وقف إطلاق النار في غزة الصادر عن مجلس الأمن الدولي؟

تبنى مجلس الأمن الدولي مساء أمس الاثنين أول قرار له منذ بدء الحرب في غزة، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

القرار أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد (الولايات المتحدة) ويطالب "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

تبني القرار سبقته أربع محاولات مماثلة عطلتها واشنطن بالفيتو. لكن الأخيرة، وإن سمحت هذه المرة بتمرير القرار الأممي إلا أنها اعتبرته على لسان مندوبتها في مجلس الأمن ليندا توماس غرينفيلد غير ملزم لإسرائيل.

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