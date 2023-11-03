قائد البحرية الروسية يزور ميانمار لتعزيز التعاون العسكري البحري بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القائد العام للبحرية الروسية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، وصل إلى ميانمار لافتتاح أول مناورات عسكرية بحرية في التاريخ الحديث.

وقالت الوزارة في بيانها: "بدأت زيارة العمل للقائد العام للبحرية الروسية الأدميرال نيكولاي إيفمينوف إلى جمهورية اتحاد ميانمار. أحد أهم أهداف الرحلة الخارجية للوفد العسكري الروسي بقيادة الأدميرال نيكولاي إيفمينوف هو تعزيز التعاون العسكري-البحري بين روسيا وميانمار".

وأشارت إلى أن البرنامج يتضمن لقاءات الوفد الروسي مع قيادة الجمهورية وقيادة القوات البحرية الميانمارية وحفل افتتاح أول مناورات بحرية عسكرية بين روسيا وميانمار في التاريخ الحديث. ومن المقرر أيضا إجراء زيارات للسفن الحربية وبرنامج ثقافي.

وبالإضافة إلى الأدميرالات والضباط، ضم الوفد الروسي فنانين تابعين لأسطول البحر الأسود. وسيقومون بأداء حفل موسيقي في العاصمة الميانمارية نايبيداو.

وأضافت أن زيارة إيفمينوف "ستكون خطوة عملية مهمة في تعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين بحارة البلدين".

المصدر: RT