أكد يفغيني باليتسكي، القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية، أن الآليات العسكرية الغربية المقدمة لقوات كييف أثبتت للغاية رداءتها في المعركة واصفا إياها بأنها "خردة لا أكثر".

وقال باليتسكي على أثير "القناة الأولى": "أما بالنسبة لعملها النشط، فقد أظهرت تلك الآليات نفسها على أنها جد رديئة وللغاية ... كما أن كافة الروايات المذهلة عن جمالية وقوة طائراتهم المسيرة، وقوة المدافع الألمانية – إن هذه جميعها لا تعدو كونها مجرد كراكيب، وبالحد الأدنى فإنها لا ترتقي بالتأكيد إلى مستوى الدبابات السوفيتية، حتى أن طلاءها سيء.

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وأضاف: "من وجهة نظر الأداء الذي تقوم به فإنها بالفعل مجرد آليات كريهة وشنيعة".

وأردف قائلا: "إن المعدات الثقيلة الغربية مصمّمة بشكل أساسي للدفاع والقتال في المناطق المقفرة كالصحارى كما أنها ليست مخصصة للهجوم".

وشدّد القائم بأعمال حاكم مقاطعة زابوروجيه الروسية على أن الدبابات الغربية تتعطل، حتى بسبب انفجار لغم.

ومن المعروف أن مقاطعة زابوروجيه أصبحت مقاطعة تابعة لأراضي روسيا الاتحادية وذلك بعد الاستفتاء الذي أُجري في سبتمبر 2022، وهو ما لم تعترف به كييف من جهتها وتواصل عمليات القصف على الإقليم.

واليوم، تقع نسبة أكثر من 70 ٪ من أراضي زابوروجيه تحت سيطرة روسيا، في حين أن المركز الإقليمي السابق للمنطقة، مدينة زابوروجيه، لا تزال تحت سيطرة قوات كييف.

ومنذ مارس 2023، تم الإعلان عن مدينة ميليتوبول كمركز إداري للمقاطعة.

المصدر: نوفوستي