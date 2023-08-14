"فوربس": دبابات "ليوبارد1" المخصصة لقوات كييف هدف سهل لسلاح روسي قوي وثقيل

حذر الصحفي في مجلة "فوربس" الأمريكية، ديفيد آكس، من مشكلة في نظام التحكم بإطلاق النار في دبابات "ليوبارد 1A5BE " البلجيكية المخصصة لأوكرانيا.

واشترت شركة الصناعات الدفاعية الألمانية Rheinmetall، من بلجيكا 50 دبابة "ليوبارد 1A5BE"، سيتم إرسال 30 منها إلى أوكرانيا.

وقال الصحفي إن دبابات "ليوبارد 1A5BE" المحدثة تختلف في نظام التحكم بإطلاق النار SABCA المصمم في بلجيكا، حيث أن بلجيكا من أجل دقة أفضل قليلا مقارنة بالنظام الألماني القياسي، دفعت تكاليف إضافية و"رسوم التفرد".

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وأشار إلى أن نظام التحكم بإطلاق النار SABCA يحتاج إلى عناية خاصة ودعم فني.

وأضاف: "هناك مؤشرات على أن أنظمة SABCA غير العادية الموجودة في دبابات "ليوبارد 1A5BE" الخمسين التي حصلت عليها شركة Rheinmetall من بلجيكا في حالة سيئة".

ونوه إلى أن حقيقة أن برلين تريد إرسال 30 دبابة فقط من أصل 50 إلى أوكرانيا لها تفسير بسيط واحد، وهو أنهم يخططون لتفكيك 20 دبابة من أجل الحصول على قطع غيار لإصلاح الـ30 المتبقية.

وأكد وجود شكوك قوية في أن هذا التفكيك تم التخطيط له فقط من أجل أنظمة التحكم بإطلاق النار SABCA.

وشدد على أن أنظمة التحكم بإطلاق النار SABCA "ليست المشكلة الأكبر" بالنسبة للقوات الأوكرانية.

وتابع: "العقبة الأكثر خطورة هي الدرع الفولاذي الرقيق. حيث لا تتجاوز سماكته 70 ملم، ولا يمكن أن توفر حماية موثوقة من المدفع الرشاش الروسي الثقيل والقوي".

المصدر: نوفوستي