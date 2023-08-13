صحيفة أمريكية: صدمة في الغرب بعد توجيه القوات الروسية ضربة موجعة لقوات كييف في خاركوف

أكد عقيد البحرية الأمريكية المتقاعد، مارك كانشيان، لصحيفة "THE HILL" أن هجوم روسيا الناجح في مقاطعة خاركوف بعد فشل الهجوم الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه يعتبر ضربة موجعة لكييف.

وقال كانشيان: "هذا يستحق الاهتمام. إذا نجح الروس هناك، فسيكون ذلك حدثا هاما".

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وأشار إلى أن سيطرة روسيا على أراض في مقاطعة خاركوف يعتبر مشكلة جدية لقوات كييف ويسبب خيبة أمل لحلفائها الغربيين.

وأضاف: "سيكون هذا أكبر فشل على خلفية الهجوم المضاد المتوقف للقوات الأوكرانية".

وذكرت مصادر أوكرانية مسؤولة، أن القوات الأوكرانية تقوم بإجلاء السكان من مناطق تسيطر عليها في مقاطعة خاركوف على خلفية تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على مئات الجنود الأوكرانيين.

المصدر: نوفوستي