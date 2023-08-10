إدارة خاركوف: القوات الروسية باتت على مشارف مدينة كوبيانسك

أكد فيتالي غانشيف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية لمقاطعة خاركوف، تقدم القوات الروسية التي باتت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة كوبيانسك".

وقال غانشيف على أثير برنامج "سولوفيوف لايف" للإعلامي الروسي فلاديمير سولوفيوف: "إذا كنا نتحدث عن كوبيانسك نفسها، فإن كوبيانسك أوزلوفايا وكوبيانسك- زاورسكولي تعتبران الضفة اليسرى لنهر أوسكول وهذه بالفعل تعتبر ريف مدينة كوبيانسك: قرية كوتشيروفكا، وقرية بيتروبافلوفكا. وأفيدكم بأن مواقعنا أضحت قريبة جدا من هذه القرى".

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كما أشار غانشيف إلى الأهميّة الاستراتيجية للطريق الواقعة على مقربة من قرية أولشاني، حيث تمكّنت القوات المسلحة الروسية في الفترة الأخيرة من تحسين مواقعها هناك.

وأكد المسؤول الروسي أن السيطرة على هذه الطريق ستؤدي إلى تحسين الخدمات اللوجستية بشكل جدّي وملموس.

وأضاف غانشيف: "أنا متأكد من أنه في المستقبل القريب، ستتم تهيئة الخطوط الأمامية من أجل شن هجوم شامل واسع النطاق باتجاه خاركوف".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الدفاع الروسية ذكرت يوم الثلاثاء الماضي إن الجيش الروسي حرّر 5 بلدات أخرى في مقاطعة خاركوف.

هذا ويسيطر الجيش الروسي على جزء من مقاطعة خاركوف المتاخمة لمقاطعة بيلغورود الروسية.

المصدر: نوفوستي