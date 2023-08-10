مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق يدعو زيلينسكي للفرار حال سقوط "كوبيانسك" بيد القوات الروسية

أكد مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أوليغ سوسكين، أن فشل الرئيس فلاديمير زيلينسكي بـ"إدارة البلاد في فترة الحرب قد توصلنا إلى خسارة مدينة كوبيانسك، مع ازدياد الوضع سوءا هناك".

وأشار سوسكين، عبر موقع "يوتيوب"، إلى أن "الوضع هناك يزداد سوءا مع كل يوم. وشهدت ضربات شديدة في <…> خاركوف وكوبيانسك. ونحن نرى أن زيلينسكي لا يستطيع فعل أي شيء".

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وبحسب سوسكين فإن وضع زيلينسكي قد تدهور حاليا بسبب إخفاقات القوات الأوكرانية على خطوط المواجهة.

وقال: "تحت ضغط من الولايات المتحدة الأمريكية يحاول تنظيم هجوم جديد، إلّا أن جميع العمليات تتحول إلى مجرد هزائم".

وفي الوقت نفسه، حذّر سوسكين من أن فقدان السيطرة على كوبيانسك قد تكون "الشعرة التي قصمت ظهر البعير".

وخلص مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق إلى أنّه في "مثل هذا السيناريو، فإن الخيار الأفضل للرئيس هو الفرار من البلاد".

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ومن المعروف أنه في 4 يونيو الماضي، أعلنت كييف عن شنّها هجوما مضادا على محاور زابوروجيه وجنوب دونيتسك وأرتيوموفسك، وزجّت بالألوية القتالية التي درّبها الناتو وسلّحها بالمعدات الغربية.

من جهته، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فشل كافة محاولات تقدم قوات العدو، مبينا أنه تم إيقافهم وتكبيدهم خسائر كبيرة.

المصدر: نوفوستي