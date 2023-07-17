وزارة الدفاع الأوكرانية تعترف بصعوبة الوضع في اتجاه كوبيانسك

صرحت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار بأن الوضع صعب في اتجاه كوبيانسك.

جاء ذلك وفق ما كتبته ماليار بقناتها الرسمية على تطبيق "تليغرام"، حيث أكدت على الوضع الصعب في اتجاه كوبيانسك والمعارك الضارية الدائرة هناك، مشيرة إلى أن القوات الروسية تتقدم بفعالية.

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وتابعت ماليار: "كان العدو يتقدم بنشاط منذ نهاية الأسبوع الماضي في اتجاه كوبيانسك بمنطقة خاركوف، وهو يبحث الآن عن نقاط ضعف في دفاعنا، ويقوم بعمليات هجومية بفعالية. الوضع صعب، وتدور معارك ضارية".

وكان الهجوم الأوكراني المضاد قد بدأ في دونيتسك الجنوبية وأرتيوموفسك وفي اتجاه زابوروجيه، 4 يونيو الماضي، فيما نشرت كييف ألوية مدربة من قبل "الناتو"، ومسلحة بالتكنولوجيا الغربية، بما في ذلك دبابات "ليوبارد" المشهورة.

وقد صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، 11 يوليو الجاري، بأن العدو لم يحقق أهدافه في أي اتجاه، وتجاوزت خسائره 26 ألف جندي و1244 دبابة و21 طائرة و6 مروحيات. ومن بين الآليات العسكرية المدمرة 17 دبابة من طراز "ليوبارد"، وخمس دبابات فرنسية ذات العجلات AMX، و12 مدرعة مشاة أمريكية من طراز "برادلي"، و43 مدفع هاوتزر M777، و46 مدفع بولندي وأمريكي وفرنسي، وهي خسائر أكدتها الشحنات الطارئة لدفعات أمريكية جديدة من المعدات.

من جانبها بدأت وسائل الإعلام الغربية في الاعتراف بمواجهة الجيش الأوكراني لعدد من التحديات خلال الهجوم المضاد، حيث كتبت "نيويورك تايمز"، نقلا عن خبراء، أن المدفعية والطيران الروسيين لا يسمحان لكييف بتغطية قواتها بالدفاع الجوي. وأشارت الصحيفة في وقت لاحق إلى أن تصرفات روسيا حولت "هجوم كييف" إلى عمل بطيء ومضجر ودموي.

كذلك أشارت شبكة CNN، نقلا عن مسؤولين غربيين ومسؤول كبير في "البنتاغون"، إلى أن العمليات الهجومية الأوكرانية لم تظهر نجاحا ملحوظا كما توقع حلفاء كييف، بينما كانت كفاءة القوات الروسية أعلى مما توقعه الغرب.

المصدر: نوفوستي