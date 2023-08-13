القوات الأوكرانية تجلي سكان مناطق سيطرتها في خاركوف وسط تقدم القوات الروسية

ذكرت مصادر أوكرانية مسؤولة، أن القوات الأوكرانية تقوم بإجلاء السكان من مناطق تسيطر عليها في مقاطعة خاركوف على خلفية تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك.

ولفت رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركوف التي تسيطر عليها كييف، أوليغ سينيغوبوف، إلى أنه "تم إجلاء 204 أشخاص (من مناطق سيطرة كييف) بمنطقة كوبيانسك في مقاطعة خاركوف، منذ الـ 9 من أغسطس، على خلفية تقدم القوات الروسية في هذا الاتجاه".

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وفي وقت سابق، أفاد سينيغوبوف، بأن السلطات قد تلجأ إلى إعلان عمليات الإجلاء (القسرية) من كوبيانسك والمناطق المجاورة والتي تضم نحو 12 ألف مواطن.

كما أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، مؤخرا، اندلاع اشتباكات عنيفة في اتجاه كوبيانسك.

هذا وتواصل القوات الروسية تقدمها في محور كوبيانسك، والتي باتت على بعد بضعة كيلومترات من مدينة كوبيانسك، حيث أعلنت الدفاع الروسية تحرير 5 بلدات أخرى في مقاطعة خاركوف في إطار السعي لتحرير مقاطعة خاركوف بالكامل.

المصدر: نوفوستي