قال أندريه ماروتشكو، من ضباط قوات جمهورية لوغانسك، إن القوات الروسية تتقدم بنجاح في محور كوبيانسك وتمكنت من تعزيز مواقعها وإحراز مزيد من التقدم في خاركوف.

ولفت ماروتشكو، إلى أنه في مناطق سينكوفكا وأولشاني ونوفوسيلوفسكوي، وخلال العمليات الهجومية للقوات الروسية على جبهة واسعة، تم تحسين الوضع التكتيكي للوحدات الهجومية الروسية بشكل ملحوظ، إذ عززت تواجدها في مواقع مهمة، منوها بأن الإجراءات الأخيرة التي تهدف إلى تحرير مقاطعة خاركوف، أدت للسيطرة على العديد من المواقع وإبعاد المدفعية الأوكرانية عن حدود لوغانسك.

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وشدد ماروتشكو على أنه منذ بداية هذا الأسبوع، في محور كوبيانسك، تمكنت القوات الروسية من السيطرة على ما يصل إلى 20 موقعا للقوات الأوكرانية ونحو 15 نقطة مراقبة.

أما في محور زابوروجيه، فتواصل القوات الروسية صد جميع الهجمات المعادية، حيث تمكنت مجموعة القوات الخاصة التابعة للجيش الروسي كتيبة "عثمان" من صد العدو لأكثر من شهرين بالقرب من قرية رابوتينو.

ولفت مصدر عسكري إلى أن المهمة الرئيسية لجميع الوحدات حاليا هي إبقاء تحت السيطرة رابوتينو ومنع وصول العدو إلى خط الجبهة. وصد الهجمات وهو ما قمنا به بنجاح خلال الشهرين الماضيين.

المصدر: نوفوستي