مع تقدم القوات الروسية.. إعلان الإجلاء الإلزامي من عدة مناطق في خاركوف

أعلنت السلطات الأوكرانية في منطقة كوبيانسكي في مقاطعة خاركوف، الإجلاء الإلزامي للسكان إلى مناطق آمنة، وذلك وسط إحراز الجيش الروسي مزيدا من التقدم على هذا المحور في الأيام الأخيرة.

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وأشار رئيس الإدارة العسكرية في كوبيانسك أندريه كاناشيفيتش إلى أن هذا القرار ينطبق على أجزاء شرقية من مدينة كوبيانسك، واقعة على الضفة اليسرى من نهر أوسكول، إضافة إلى أكثر من 30 بلدة وقرية في الأراضي "القريبة من منطقة القتال".

يذكر أن عملية الإجلاء من تلك المناطق قد بدأت في وقت سابق، لكنها لم تكن إلزامية.

وأوضح رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كوبيانسك أندريه بيسدين، أنه حتى في الوقت الحالي يمكن للسكان رفض المغادرة وقال: "هذا ليس إجلاءً قسريا، وإنما إخلاء إلزامي، حيث يمكن للناس رفضه رسميا. ولو كان بالفعل إجلاء قسريا، فما كان لتكون هناك آلية للرفض"، ووصف الوضع في المناطق المجاورة لخط الجبهة بأنه "خطير جدا".

وفي وقت سابق، ذكر رئيس الإدارة العسكرية في مقاطعة خاركوف أوليغ سينيغوبوف، أن السلطات تدرس إمكانية إعلان إجلاء إلزامي لأكثر من 11000 شخص من المناطق القريبة من خط المواجهة في كوبيانسك.

في الأيام الأخيرة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بعمليات هجومية ناجحة نفذتها وحدات من مجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب) على محور كوبيانسك.

من جانبه، أشار رئيس الإدارة العسكرية المدنية الروسية في مقاطعة خاركوف فيتالي غانتشيف، إلى أن القوات الروسية فرضت السيطرة على خمس بلدات وقرى بالمنطقة في الأيام الأخيرة.

المصدر: "تاس"