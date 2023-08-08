الجيش الروسي يسيطر على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف ويصد هجمات أوكرانية على جبهات متعددة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية سيطرة الجيش على مواقع جديدة في مقاطعة خاركوف وصد هجمات أوكرانية على جبهات متعددة.

وقالت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي إن الوحدات الروسية التابعة لقوات "الغرب" سيطرت على مواقع جديدة أفضل على محور كوبيانسك في بلدة أولشانا بمقاطعة خاركوف. وتم القضاء على 110 عسكري أوكراني وتدمير 3 مدرعات ومدفعين من طراز D-20 على المحور نفسه.

وأكدت تدمير 3 مستودعات ذخيرة للجيش الأوكراني في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.

وفي ما يلي أبر ما تضمنه تقرير الدفاع الروسية:

على محور دونيتسك: تم صد 18 هجوما شنته مجموعات هجومية أوكرانية ولواء دبابات، على جبهات أرتيموفسك وكليشيفكا وزايتسيفو. وتم إسقاط 17 مسيّرة أوكرانية و5 قذائف HIMARS. والقضاء على 210 جنديا وتدمير دبابة و4 مدرعات و6 سيارات بيك أب و3 مدافع هاوتزر من طراز D-30.

يتبع...