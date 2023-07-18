الجيش الألماني يوقع عقدا بتوريد ذخيرة بقيمة 1.3 مليار يورو

وقعت القوات المسلحة الألمانية عقدا مع شركة الصناعات الدفاعية الألمانية Rheinmetall، لتوريد مئات الآلاف من ذخيرة المدفعية بقيمة 1.3 مليار يورو.

أفادت بذلك الشركة في بيان لها صدر اليوم الثلاثاء، فيما يأتي سبب إبرام العقد، كما أوضحت الشركة، الحاجة إلى تجديد احتياطيات الجيش الألماني على خلفية الصراع في أوكرانيا، حيث تابع البيان أن الجيش الألماني تقدم بطلب كبير قيمته 1.3 مليار يورو، تتضمن ضريبة القيمة المضافة.

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وقد تلقت Rheinmetall عقدا إطاريا جديدا لتوريد ذخيرة مدفعية عيار 155 ملم، وتم توسيع العقد الإطاري الحالي. وإجمالا تشمل حزمة التوريد عدة مئات من آلاف الذخيرة من مختلف الأنواع، بما في ذلك الصمامات ووقود الذخيرة.

وذكرت الشركة أن مدة العقد الإطاري الجديد حتى عام 2029، من المتوقع أن يتم التسليم الأول، الذي تبلغ قيمته 127 مليون يورو قريبا.

وكانت وسائل الإعلام الألمانية قد ذكرت في يوليو أن Rheinmetall كانت تستفيد بشكل كبير من الصراع في أوكرانيا، وتتوقع نموا مزدوجا في حجم المبيعات في السنوات المقبلة، حيث تلقت الشركة، وفقا لصحيفة Welt طلبات أكثر بنسبة 18% في عام 2022 مقارنة بالعام الذي سبقه. وفي المصنع الذي يقع في بلدة أونترلس (ولاية ساكسونيا السفلى الفدرالية)، يعمل آلاف الأشخاص على مدار الساعة "لتزويد أوكرانيا بالأسلحة"، حيث قال رئيس الشركة آرمين بابيرغر لقناة ZDF التلفزيونية، إن شركته تتوقع تلقي طلبات بقيمة قياسية تتراوح ما بين 15-20 مليار يورو هذا العام.

المصدر: تاس