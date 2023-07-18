الدفاع الروسية: إحباط هجوم بـ28 مسيرة أوكرانية على القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية صباح اليوم الثلاثاء عن إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة 28 طائرة بدون طيار على أهداف في شبه جزيرة القرم الليلة الماضية.

وقالت الدفاع الروسية في بيان لها إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 17 طائرة مسيرة أوكرانية بوسائط الدفاع الجوي، فيما تم تعطيل 11 مسيرة أخرى بوسائط الحرب الإلكترونية فسقطت دون أن تصل إلى أهدافها.

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وأكد البيان عدم وقوع إصابات أو دمار جراء التصدي للهجوم.

يأتي ذلك بعد يوم من تعرض جسر القرم للهجوم بزوارق مسيرة فجر أمس الاثنين، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة طفلة، إضافة إلى تضرر قسم من الجسر.

ووصفت السلطات الروسية الهجوم بأنه عمل إرهابي تقف وراءه أوكرانيا، مشيرة إلى احتمال تورط الاستخبارات الغربية في التفجير.

المصدر: وكالات